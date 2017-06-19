رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحديث عن شائعات رحيله من نادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك عقب تعادل منتخب بلاده مع المكسيك بهدفين لمثلهما أمس الأحد، في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العالم للقارات 2017، المقام في روسيا.

وخرجت شائعات في الأيام الأخيرة في جميع الصحف العالمية، تؤكد رحيل قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي بـ15 مليون يورو.

وقال رونالدو للصحافيين الذين احتشدوا حوله عقب نهاية لقاء البرتغال والمكسيك، إنه يريد شكر كل من صوت له في جائزة أفضل لاعب في المباراة، مؤكدًا أن الجميع في الفريق غير راض عن نتيجة التعادل.غير أنه رفض التعليق خلال تصريحاته عن شائعات الرحيل من النادى الملكى فى الانتقالات الصيفية.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على استعداد لدفع 200 مليون يورو بالإضافة إلى التفريط في الحارس ديفيد دي خيا، مقابل التعاقد مع كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا من نادي ريال مدريد الإسباني.

