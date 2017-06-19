قللت حركة حماس الأحد من احتمال أن تؤدي أزمة الطاقة في قطاع غزة إلى تجدد العمليات القتالية مع إسرائيل وقالت إن علاقاتها مع مصر تتحسن.

وأكد خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة “نحن في حماس لا نبادر إلى حروب ولا نتوقع حرباً جديدة، بتقديرنا السياسي. لا نتوقع حرباً لأننا غير معنيين والاحتلال يقول إنه غير معنٍ.”

وقالت إسرائيل في الأسبوع الماضي إنها ستخفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بعد أن قيدت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي ستدفعه مقابل توريد الطاقة للقطاع الذي تديره حماس. وتضغط السلطة الفلسطينية على حماس للتخلي عن السيطرة على قطاع غزة الذي تديره منذ 2007.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار إسرائيل إلى تقليص 45 دقيقة من المتوسط اليومي الذي يبلغ أربع ساعات من إمدادات الكهرباء التي يحصل عليها سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية.

وتقول السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد حماس لقيمة الكهرباء.

من ناحية أخرى، قال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم نشر اسمه الأحد إن القاهرة وافقت خلال محادثات جرت في الأسبوع الماضي مع وفد من حماس على أن تبيع للحركة وقوداً لإعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

ونفد الوقود اللازم لتشغيل المحطة الصغيرة قبل شهرين وقد يوفر استئناف تشغيل المحطة لسكان غزة الكهرباء لمدة ثماني ساعات يوميا.

ولم يصدر أي تصريح بعد من المسؤولين المصريين بشأن ما إذا كان قد تم التوصل لاتفاق وامتنع الحية عن تأكيد أي اتفاق.

وقال الحية إن زعيم حماس المنتخب حديثاً في غزة يحيى السنوار التقى في القاهرة مع مسؤولين مصريين وناقش تأمين الحدود مع سيناء المصرية حيث قتل عناصر تنظيم داعش المئات من رجال الشرطة والجنود.