الإحصاء: مصر صدرت وقودا بـ285.2 مليون دولار مقابل 520.2 مليون واردات فى مارس2017-06-19 09:22:49
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة صادرات مصر للوقود خلال شهر مارس الماضى بلغت 285.2 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بصادرات الوقود خلال مارس 2016 والتى بلغت 239.7 مليون دولار.
وذكر الجهاز فى أحدث نشراته الشهرية للتجارة الخارجية والخاصة بشهر مارس 2017، أن وارد الوقود خلال هذا الشهر بلغت 520.2 مليون دولار، مقابل 509.3 مليون دولار فى مارس 2016، لافتا إلى قيمة الواردات من المواد الخام والتى بلغت 518.6 مليون دولار مقابل 525.9 مليون دولار فى ذات الشهر من العام الماضى.
وأشار الجهاز إلى قيمة واردات من السلع الوسيطة والاستثمارية، حيث بلغت قيمة واردات السلع الوسيطة 1.9 مليار دولار خلال مارس 2017 مقابل 2.5 مليار دولار فى مارس 2016، أما السلع الاستثمارية فبلغت قيمة وارداتها 566 مليون دولار فى مارس الماضى مقابل 838.2 مليون دولار خلال مثيله عام 2016.
وفى السياق ذاته، أعلن الجهاز قيمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت خلال مارس الماضى، 254.9 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 546.6 مليون دولار فى مارس 2016، فى حين بلغت قيمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة 883 مليون دولار تقريبا، مقابل 1.4 مليار دولار فى مارس 2016.
وعلى مستوى الصادرات خلال شهر مارس الماضى، صدرت مصر قطن خام بقيمة 7.5 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون دولار فى مارس 2016، كما تم تصدير مواد خام بقيمة 324.4 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 303.7 مليون دولار فى مارس 2016.
هذا بالإضافة إلى تصدير سلع تامة الصنع وأخرى نصف مصنعة، حيث بلغت قيمة السلع تامة الصنع التى تم تصديرها خلال مارس الماضى، مليار جنيه تقريبا، مقابل 923.8 مليون دولار فى مارس من العام الماضى، أما السلع نصف المصنعة، بلغت قيمة تصديرها 520.6 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 506.1 مليون دولار خلال ذات الشهر عام 2016.
كما صدرت مصر خلال الشهر المشار إليه من العام الجارى طاقة كهربائية بقيمة 521 ألف دولار مقابل، 4.9 مليون دولار فى مارس 2016.
يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال شهر مارس الماضى، ارتفعت إلى 2.16 مليار دولار مقابل 1.98 مليار دولار فى مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 8.8%، فى حين تراجعت واردات مصر خلال مارس إلى 4.67 مليار دولار، مقابل 6.40 مليار دولار فى مارس 2016، بنسبة انخفاض قدرها 27%.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
تجنبها.. 3 ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل ...Mon, 19 Jun 2017 02:46:41 GMT
-
"حصان يدخل حانة" تحصد جائزة "بوكر" العالمية
فاز الكاتب ديفيد غروسمان بجائزة مان بوكر العالمية، عن روايته “حصان يدخل حانة” التي تمنح إلى أفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية، وتُمنح مناصفة بين المؤلف ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:20 GMT
-
"كتاب الإمارات" يستبعد قطر من ملتقى الإبداع الخليجي
حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر وذلك في أحدث تطور للمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:23 GMT
-
السيسي رئيسا لمجلس أمناء "المتحف الكبير"
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم ...Mon, 19 Jun 2017 00:25:01 GMT