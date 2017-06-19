كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة صادرات مصر للوقود خلال شهر مارس الماضى بلغت 285.2 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بصادرات الوقود خلال مارس 2016 والتى بلغت 239.7 مليون دولار.

وذكر الجهاز فى أحدث نشراته الشهرية للتجارة الخارجية والخاصة بشهر مارس 2017، أن وارد الوقود خلال هذا الشهر بلغت 520.2 مليون دولار، مقابل 509.3 مليون دولار فى مارس 2016، لافتا إلى قيمة الواردات من المواد الخام والتى بلغت 518.6 مليون دولار مقابل 525.9 مليون دولار فى ذات الشهر من العام الماضى.

وأشار الجهاز إلى قيمة واردات من السلع الوسيطة والاستثمارية، حيث بلغت قيمة واردات السلع الوسيطة 1.9 مليار دولار خلال مارس 2017 مقابل 2.5 مليار دولار فى مارس 2016، أما السلع الاستثمارية فبلغت قيمة وارداتها 566 مليون دولار فى مارس الماضى مقابل 838.2 مليون دولار خلال مثيله عام 2016.

وفى السياق ذاته، أعلن الجهاز قيمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت خلال مارس الماضى، 254.9 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 546.6 مليون دولار فى مارس 2016، فى حين بلغت قيمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة 883 مليون دولار تقريبا، مقابل 1.4 مليار دولار فى مارس 2016.

وعلى مستوى الصادرات خلال شهر مارس الماضى، صدرت مصر قطن خام بقيمة 7.5 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون دولار فى مارس 2016، كما تم تصدير مواد خام بقيمة 324.4 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 303.7 مليون دولار فى مارس 2016.

هذا بالإضافة إلى تصدير سلع تامة الصنع وأخرى نصف مصنعة، حيث بلغت قيمة السلع تامة الصنع التى تم تصديرها خلال مارس الماضى، مليار جنيه تقريبا، مقابل 923.8 مليون دولار فى مارس من العام الماضى، أما السلع نصف المصنعة، بلغت قيمة تصديرها 520.6 مليون دولار فى مارس 2017، مقابل 506.1 مليون دولار خلال ذات الشهر عام 2016.

كما صدرت مصر خلال الشهر المشار إليه من العام الجارى طاقة كهربائية بقيمة 521 ألف دولار مقابل، 4.9 مليون دولار فى مارس 2016.

يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال شهر مارس الماضى، ارتفعت إلى 2.16 مليار دولار مقابل 1.98 مليار دولار فى مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 8.8%، فى حين تراجعت واردات مصر خلال مارس إلى 4.67 مليار دولار، مقابل 6.40 مليار دولار فى مارس 2016، بنسبة انخفاض قدرها 27%.