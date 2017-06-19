كرمت “جمعية مستثمرى 6 أكتوبر” وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وعددا من الوزراء.

وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب - خلال حفل السحور الذى نظمته الجمعية لتكريم عدد من الوزراء لدعمهم الدائم لقطاع الصناعة بكافة قطاعاتها - إن المهندس طارق قابيل يعد أحد أهم الوزراء الذين تولوا ملف الصناعة والتجارة في مصر خاصة خلال الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قابيل عمل في الفترة الماضية على ٤ محاور أساسية تتضمن تنمية منظومة الصادرات المصرية الأمر الذي بدا جلياً في خفض العجز في الميزان التجاري بنحو 9 مليارات دولار، وكذلك التركيز على إقامة عدد كبير من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتخصيص أراض صناعية بإجمالي ١١ مليون متر مربع .

وأضاف أن قابيل من أجرأ الوزراء ، كونه خاض غمار تعديل المنظومة التشريعية المرتبطة بالشأن الاقتصادى. مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت عددا من القوانين التى تم اقرارها بالفعل في مجلس النواب أهمها قانون التراخيص الصناعية وقانون الولاية على الأراضي الصناعية، إلي جانب تركيز الوزير على محور الحوكمة والتطوير المؤسسي من خلال إعادة هيكلة قطاعات وهيئات وزارة التجارة الصناعة وضخ دماء جديدة في قيادة تلك الهيئات والقطاعات بما يخدم خطط تطوير الوزارة وهو ما انعكس ايجابا على مناخ الاستثمار .

وأشار المهندس أحمد سمير الى ان هذه الانجازات محل تقدير واحترام المجتمع الصناعى بأكمله .