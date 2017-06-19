قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن «أهل قطر منا وفينا» مؤكدا على أن القرارات الخليجية الأخيرة ليست ضد الشعب القطري وإنما ضد السياسات التي تنتهجها القيادة القطرية تجاه عددا من القضايا.

وقال خالد في تغريدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»: «أهل قطر منا و فينا، و مخطئ من يشك في ذلك. وعلى قيادة قطر ان تعيد بناء سياساتها على هذا الأساس، وإن تنتبه لمن يضمر لنا جميعا الشر».

​وأضاف الوزير في تغريدة أخرى: « المشكلة ليست في الكلام الطيب للاخ نحو أخيه. ولكن المشكلة الحقيقية في السياسة القطرية التي تعمل في الخفاء و تتلون يوم بعد يوم».

وكان برنامج «الحقيقة» على تلفزيون قطر، أذاع مساء السبت، مقطعا من حوار سابق في 2011 للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مع قناة العربية، ورد وزير الخارجية البحريني على سؤال يتعلق بدور قطر في الأحداث الإرهابية التي شهدتها البحرين في هذه الفترة، فقال الوزير: دور الشقيقة قطر كان إيجابيا في هذه المسألة، كما أن دور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (آنذاك)، كان إيجابيا منذ البداية مع الأشقاء وزراء خارجية مجلس التعاون في دعم مملكة البحرين.

وقال آل خليفة في اللقاء التلفزيوني، إن قطر قامت بدور واضح حين كشفت خلية بحرينية موجودة في قطر كانت تتآمر وتتصل بأشخاص في إيران للقيام بعمليات إرهابية في البحرين.. مؤكدا أن قطر لم تقم بأي شيء غير هذا الدور في هذا المجال، وأن أي كلام ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار إلى قطر بأي شكل من الأشكال فهو كلام سمعته اللجنة من أطراف في البحرين وهذا الكلام لم نسمعه ولم تقم به قطر وليس له أي صحة».