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قرقاش : تعاملنا بشكل مسؤول مع ملفي التطرف والإرهاب
الدكتور أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

قرقاش : تعاملنا بشكل مسؤول مع ملفي التطرف والإرهاب

2017-06-19 09:05:23
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تعاملت بشكل مسؤول مع ملفي التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن الإجماع الدولي اليوم دليل على صواب توجه الإمارات.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الاتفاق الدولي والإقليمي على أولوية مكافحة التطرف والإرهاب والخطاب المشترك حوله إجماع ضروري ومهم، وموقف الإمارات في هذا السياق مشرف ومتقدم.”

وتابع قائلا: “قرأت قيادتنا خطر التطرف والإرهاب مبكرا في استشراف دقيق لتداعيات الفكر المنحرف وتحريضه على العنف، وتعاملت مع ظاهرتي التطرف والإرهاب بمسؤولية.. تعاملنا المسؤول مع التطرف والإرهاب، وفِي أحلك الظروف، جعلنا فوق كل شبهة، وأكسبنا تقدير الشقيق والصديق، والإجماع الدولي اليوم دليل على صواب توجهنا.”

ولفت قرقاش إلى أن “التطرف والإرهاب خطر وجودي على عالمنا وشبابنا، ونرفض توظيفه سياسيا أو محاولة تلميعه تحت أي شعار أو تفسير، أن تكون واضحا في رفضك هو دليل إنسانيتك”.

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