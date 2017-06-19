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نجاة مسؤول أمني يمني من محاولة اغتيال
اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

نجاة مسؤول أمني يمني من محاولة اغتيال

2017-06-19 09:01:30
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أفادت مصادر إعلامية بنجاة مدير أمن محافظة الضالع جنوب اليمن من محاولة اغتيال في هجوم شنه مسلحون مجهولون.

وأوضح مصدر محلي في المحافظة أن 5 من مرافقي العميد عبيد القعيطي أصيبوا بعد منتصف ليلة الاثنين 19 يونيو/حزيران، بجروح بعد أن ألقى مسلحون قنبلة يدوية، وأطلقوا النار عليه ومرافقيه، بعد أن نصبوا حاجز تفتيش في منطقة السيلة.

وتربط محافظة الضالع بين المحافظات الشمالية والجنوبية في اليمن، وتتعرض الطرق الرئيسية فيها بصورة متقطعة للإغلاق من قبل المسلحين.

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