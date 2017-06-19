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القوات الموالية للحوثيين تهدد بضرب العمق السعودي
التحالف العربي ـ الحوثيين ـ قصف ـ صنعاء

القوات الموالية للحوثيين تهدد بضرب العمق السعودي

2017-06-19 09:01:07
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نقلت وكالة أنباء سبأ الموالية للحوثيين عن متحدث باسم “الجيش اليمني” أن جميع الخيارات العسكرية أمام وحداته العسكرية مفتوحة بما في ذلك ضرب العمق السعودي.

وقال العميد الركن شرف غالب لقمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية المتحالفة مع الحوثيين:” قدراتنا العسكرية هي الآن أفضل من أي وقت مضى، ونحن بصدد ترجمة واقع جديد في الميدان لتقويض تحركات العدو ومهاجمة جميع قواعده العسكرية الاستراتيجية داخل العمق السعودي التي يستخدمها لشن عملياته العسكرية ضد اليمن”.

وانتقد لقمان ما وصفها بـ” المواقف الدولية الصامتة والمعلنة عن مجلس الأمن، وهي تؤكد مدى انجراره في سياسة متحيزة لمصالح بعض القوى الكبرى”، مشيرا إلى أنها  لا تأخذ في اعتبارها “ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بشعة بحق شعب كامل”، لم يبق أمامه إلا الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة.

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