 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 09:41 صباحاً
روابط سريعة
ملياردير يمتلك 76 مليار دولار يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته
مؤسس شركة

ملياردير يمتلك 76 مليار دولار يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته

2017-06-19 09:07:52
متابعات

طالب مؤسس شركة “أمازون دوت كوم”، جيف بيزوس، متابعيه عبر تويتر، بإلهامه بأفكار جديدة عن طرق التبرع بجزء من ثروته.

ونشر بيزوس عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة، كتب فيها “أود أن أخصص جانبا كبيرا من نشاطي الخيري لمساعدة الناس في عالم الواقع، على المدى القصير، وأن يكون للحاجات العاجلة، ويكون له تأثير دائم”.

وأضاف، أنه “لو كان لديك اقتراح، ما عليك سوى الرد على هذه التغريدة بفكرة.. وإذا كنت تعتقد أن هذا النهج خاطئ، أود أن أعرف ذلك أيضا”.

وكان بيزوس، قد وجه ثروته التي جمعها من أمازون، نحو استكشاف الفضاء من خلال شركته “بلو أوريجين”، إلا أن تغريدته تشير إلى تحول في الطرق التي ينتهجها مع الأنشطة الخيرية.

الجدير بالذكر، أن بيزوس من بين أحد أغنى أغنياء العالم، حيث يزيد صافي ثروته عن 76 مليار دولار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3