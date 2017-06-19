حجزت الشرطة البريطانية، يوم الاثنين، شاحنة “فان”، هاجم بواسطتها 3 أشخاص، مصلين في مسجد بلندن، أوقعوا منهم قتيلا واحدا وثمانية مصابين نقلوا لتلقي العلاج.

وظهر عنصر من الطب الشرعي، على مقربة من شاحنة البيضاء المركونة في محيط مسجد “فينسبيري بارك”، بالعاصمة البريطانية.

وذكر شهود عيان قرب مسجد فينسبري بارك، الاثنين، أن 3 أشخاص هاجموا المصلين الخارجين من المسجد بسيارة فان، وتم توقيف أحدهم من جانب المصلين، فيما فر اثنان آخران من مكان الحادث.

وأفاد مراسلنا بأن عملية الدهس جرت في منطقة يقطنها الجزائريون والصوماليون واليمنيون والبنغال ويوجد بها مسجدان، ورجح الشهود أن يكون دافع الحادث “انتقاميا” في رد فعل على هجوم لندن الأخير.

وجرى الهجوم على المسجد في لندن، عقب سلسلة هجمات شهدتها بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، أثارت مخاوف أمنية كبرى.