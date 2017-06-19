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هجوم مسلح على منتجع خارج عاصمة مالي ومقتل اثنين
الشرطة المالية

هجوم مسلح على منتجع خارج عاصمة مالي ومقتل اثنين

2017-06-19 08:40:05
متابعات

قالت وزارة الأمن إن ما لا يقل عن شخصين قتلا في هجوم شنه مسلحون أمس الأحد على منتجع فاخر يرتاده غربيون خارج باماكو عاصمة مالي.

واقتحم المسلحون منتجع لو كامبيمنت كانجابا في دوجوراكورو إلى الشرق من باماكو الذي عادة ما يرتاده سكان أجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم ترد تفاصيل عن القتلى والجرحى بسبب الهجوم الذي لا يزال مستمرا.

وقال بابا سيسيه المتحدث باسم وزارة الأمن عبر الهاتف “قوات الأمن في مواقعها. كامبيمنت كانجابا مغلق وعملية أمنية تجري حاليا... الموقف تحت السيطرة”.

بيد أنه قال إن شخصين قتلا.

وأضاف “الضحية الأولى مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجابونية. ونحن بصدد التأكد من جنسية الآخر”.

ورفض متحدث باسم القوات الفرنسية في مالي التعليق.

وتدهور الموقف الأمني تدريجيا في مالي منذ أن طردت قوات فرنسية مسلحين إسلاميين ومتمردين طوارق عام 2013 من مساحات في شمال البلاد احتلوها قبل ذلك بعام.

وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة مسلحة أخرى مسؤوليتهما عن هجوم على فندق في عاصمة مالي في أواخر 2015 قتل فيه 20 شخصا.

وحاربت قوات فرنسية وقوة حفظ للسلام تابعة للأمم المتحدة قوامها عشرة آلاف جندي لإعادة الاستقرار للمستعمرة الفرنسية السابقة فيما انتشرت هجمات على أهداف مالية وغربية إلى الجنوب بعيدا عن المعاقل التقليدية للمتشددين.

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