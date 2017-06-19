 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 09:44 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. سيدة تتبرع بنصف منزلها لصالح "تحيا مصر"
تحيا مصر

شاهد.. سيدة تتبرع بنصف منزلها لصالح "تحيا مصر"

2017-06-19 08:37:55
متابعات

قررت سيدة تدعى “حسنة” تبلغ من العمر 70 عاما التبرع بنصف منزلها لصالح صندوق “تحيا مصر”، معربة عن حبها وتفانيها في حب بلدها.
وأضافت حسنة خلال لقائها ببرنامج “العاشرة مساءً” المعروض على فضائية “دريم”، أنها ستظل في المنزل حتى وفاتها، قائلة: “عاوزة أسلم على السيسي وأقابله، أنا مش عاوزة منه حاجة، أنا بحب مصر”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3