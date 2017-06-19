

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهمًا منهم 16 متهمًا محبوسًا و14 هاربون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية أوسيم” والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به. بالإضافة إلا أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة “أوسيم” عبر زرع عبوة هيكلية أمام “مجلس المدينة” فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة. واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.