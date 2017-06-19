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عمدة لندن: واقعة دهس المصلين هجوم على القيم المشتركة
صادق خان عمدة لندن الجديد‎

عمدة لندن: واقعة دهس المصلين هجوم على القيم المشتركة

2017-06-19 08:33:09
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قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن واقعة دهس مصلين بالقرب من مسجد في العاصمة البريطانية والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين تعد هجوما على القيم المشتركة.

وقال في بيان “مثل الهجمات الرهيبة في مانشستر ووستمنستر وجسر لندن، فإنه هجوم أيضا على كل قيم التسامح والحرية والاحترام المشتركة”.

وقال خان إن السلطات ستنشر مزيدا من أفراد الشرطة لطمأنة المواطنين وخاصة أثناء شهر رمضان.

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