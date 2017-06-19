أكد مهلب الدروبى، القيادي بجماعة الإخوان السورية، وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس في أحد مستشفيات باريس بعد صراع مع المرض.

ونشرت تقارير إعلامية سورية أنباءً مفادها أن “طلاس” سريريًا في مستشفى ديكارت الجامعي بباريس، بعد أن نقل إليه في حالة صحية حرجة استدعت دخوله العناية المركزة.

يشار إلى أن العماد طلاس كان الذراع الأيمن للسلطة العسكرية في سوريا، حيث شغل منصب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء من عام 1972 حتى 2004، كما أنه والد العميد المنشق مناف طلاس الذي أعلن انشقاقه عن الجيش السوري في عام 2012.