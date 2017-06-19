أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن جولة جديدة من المفاوضات حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية آستانة في العاشر من يوليو المقبل، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وقال لافروف، خلا مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” في بكين السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية: “سيُعقد الاجتماع الجديد في آستانة يوم 10 يوليو القادم ، وسيشارك فيه المبعوث الخاص للامين العام، ستافان دي ميستورا”.

وأضاف :” أن الأطراف اتفقت على أن يتم خلال هذا اللقاء بالذات إتمام تنسيق معايير ضمان نظام وقف إطلاق النار ، الذي يتعين أن يكون داخل مناطق تخفيض التصعيد وعلى امتداد حدودها”.