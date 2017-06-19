تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، الاستئناف المقدم من المهندس يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011، بالتحفظ على أموال كل من، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.