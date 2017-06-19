تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة “الحسن”، نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، على ضوء الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية “التخابر مع حماس”.

وكان “الحسن الشاطر” تم القبض عليه يوم 15 فبراير الماضي، داخل عقار سكني بمدينة نصر.

ويواجه المتهم بالإضافة للحكم الغيابي بالإعدام في قضية “التخابر”، اتهامات أخرى تتعلق بنشر دعاية تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.