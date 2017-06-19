قال شاهد عيان لـ«قناة سكاي نيوز بالعربية»: «إنه يوجد بين المصابين 4 من اليمن وتفاجأنا من بعد خروجنا من صلاة التراويح بالحادث».

وأسفر حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن، عن إصابة عدد من المسلمين خلال تناولهم السحور قرب مسجد فينسبري بارك، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط المكان.

وقالت الشرطة البريطانية: إنها اعتقلت شخصًا بعد الحادث.