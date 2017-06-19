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مسلح يطعن شخصا بسكين في عملية جديدة شمالي لندن
الشرطة البريطانية ‎

مسلح يطعن شخصا بسكين في عملية جديدة شمالي لندن

2017-06-19 08:02:47
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أوردت شبكة “سكاي نيوز” نبأ عاجلا نقلته عن صحيفة بريطانية يؤكد أن مسلحا طعن شخصا بسكين في عملية جديدة شمالي لندن.

وأكدت الصحيفة أن أحد أفراد حادث الدهس نزل من سيارة وطعن شخصا.

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