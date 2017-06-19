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البحرية الأمريكية: مصرع 7 بحارة مفقودين قرب السواحل اليابانية
غرق مدمرة امريكية

البحرية الأمريكية: مصرع 7 بحارة مفقودين قرب السواحل اليابانية

2017-06-19 07:59:31
متابعات

أكد الأسطول السابع للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، مصرع 7 بحارة لها كانوا على قوائم المفقودين بعد حادث اصطدام مدمرة “فيتزجيرالد” الأمريكية بسفينة أخرى قرب سواحل اليابان حسبما ذكرت سبوتنيك.

وذكر الأسطول السابع في بيان له أن “رفات البحارة السبعة، الذين كانوا يعتبرون مفقودين سابقا، تم العثور عليها داخل غرف مغلقة للمدمرة، بعد أن تمكن الغواصون، أمس الأحد، من الوصول إلى الأقسام التي تضررت نتيجة اصطدام المدمرة الصاروخية “فيتزجيرالد” من صنف “أرليه بورك” بسفينة تجارية تحت عالم الفلبين “أي سي أكس كريستال”.

ونشرت البحرية الأمريكية أسماء الضحايا، مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

يذكر، أن حادثة اصطدام المدمرة الأمريكية بالسفينة التجارية الفلبينية وقع صباح السبت الماضي، على بعد نحو 20 كيلو متر عن السواحل اليابانية.

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