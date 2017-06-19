يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا بشأن تنقية البطاقات التموينية بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

يأتي الاجتماع تزامنًا مع قرب حلول الموعد المحدد للانتهاء من عمليات التحديث الخاصة ببطاقات التموين في 30 يونيو الجاري وكذا تنقيتها بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

ومن المقرر أن يؤكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية إنهاء كل المواطنين المخاطبين بضرورة تحديث بياناتهم عبر مختلف الوسائل سواء عن طريق مكاتب التموين والبريد “خدمة مجانية” على مستوى الجمهورية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني “www.tamwin.com.eg”.