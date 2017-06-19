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اليوم.. البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر لتهنئته بحلول عيد الفطر
لبابا تواضروس وشيخ الازهر

اليوم.. البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر لتهنئته بحلول عيد الفطر

2017-06-19 08:02:42
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يزور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيخة الأزهر، اليوم الإثنين، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك، فى عادة سنوية تدل على عمق وقوة الترابط والعلاقات بين الأزهر والكنيسة .

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