 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 08:14 صباحاً
روابط سريعة
تيريزا ماي تعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة تداعيات حادث لندن
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

تيريزا ماي تعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة تداعيات حادث لندن

2017-06-19 07:57:39
متابعات

تعقد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي جلسة طارئة اليوم مع الحكومة؛ لبحث تداعيات حادث الدهس الذي استهدف مسلمين أثناء تناولهم السحور بعد خروجهم من مسجد شمالي لندن حسبما قناة سكاي نيوز عربية.

وأسفر حادث الدهس الذي تعرض له مسلمون في العاصمة البريطانية لندن أثناء تناولهم السحور، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بحسب رواية الشرطة البريطانية، التي طوقت قواتها موقع الحادث.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3