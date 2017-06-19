هاشتاج «الهجوم الإرهابي» الأكثر تداولا على تويتر بعد حادث لندن

ظهر هاشتاج «#الهجوم_الإرهابي»، ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد حادث دهس مسلمين أثناء تلقيهم وجبة السحور بعد خروجهم من مسجد شمالي لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 مسلمين وإصابة 12 آخرين حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، فيما طوقت الشرطة البريطانية محيط الحادث وتم توقيف مشتبه به مخمور.