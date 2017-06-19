قال الصادق خان، رئيس بلدية لندن، الاثنين، إن السلطات ستنشر مزيدا من أفراد الشرطة لطمأنة المواطنين وخاصة أثناء شهر رمضان.

وجاءت طمأنة خان عقب قيام سيارة فان يستقلها 3 شبان بدهس المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح، في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك، شمالي لندن.

وأضاف خان، أن واقعة دهس المصلين هجوم على القيم المشتركة.

وكان مجلس مسلمي بريطانيا دعا، الاثنين، السلطات إلى تعزيز حماية المساجد،

وأوضح مجلس مسلمي بريطانيا في بيان أن سائق السيارة نفذ عملية الدهس عمدا.

وأضاف المجلس أن حادثة الدهس أحد المظاهر العنيفة للإسلاموفوبيا، وأعنف مظاهر رهاب الإسلام في بريطانيا في الأشهر الأخيرة.