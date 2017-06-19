اليوم.. طقس مائل للحرارة على أنحاء الجمهورية.. والعظمى للقاهرة 382017-06-19 07:36:54
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
الإسكندرية 23 30
مطروح 21 28
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
بلطيم 24 31
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 39
العريش 20 32
نخل 17 37
طابا 19 38
الطور 24 35
مرسى علم 28 38
الغردقة 29 40
شرم الشيخ 29 40
رفح 19 31
كاترين 19 33
سيوة 24 38
المنيا 25 40
الفيوم 25 40
رأس سدر 27 36
أبوسمبل 27 44
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 27 41
سوهاج 29 42
الأقصر 28 44
أسوان 28 45
شلاتين 30 38
حلايب 31 36
الوادى الجديد 29 43
قنا 27 43
نويبع 27 38
السلوم 20 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 46
المدينة 31 46
الرياض 29 45
المنامة 33 40
أبوظبى 31 41
الدوحة 31 45
الكويت 31 47
دمشق 15 35
بيروت 24 28
عمان 17 33
القدس 17 30
غزة 22 31
بغداد 28 43
مسقط 33 36
صنعاء 18 28
الخرطوم 30 42
طرابلس 22 28
تونس 21 29
الجزائر 20 25
الرباط 21 32
نواكشوط 22 31
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 12 23
اسطنبول 16 20
اسلام اباد 27 38
نيودلهى 29 38
جاكرتا 25 32
بكين 25 31
كوالامبور 24 33
طوكيو 18 27
أثينا 21 28
روما 18 31
باريس 17 32
مدريد 23 36
برلين 13 22
لندن 18 30
مونتريال 18 28
موسكو 12 20
نيويورك 20 28
واشنطن 13 29
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
السيسي رئيسا لمجلس أمناء "المتحف الكبير"
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم ...Mon, 19 Jun 2017 00:25:01 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT