يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 28

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 39

العريش 20 32

نخل 17 37

طابا 19 38

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 29 40

شرم الشيخ 29 40

رفح 19 31

كاترين 19 33

سيوة 24 38

المنيا 25 40

الفيوم 25 40

رأس سدر 27 36

أبوسمبل 27 44

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 29 42

الأقصر 28 44

أسوان 28 45

شلاتين 30 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 29 43

قنا 27 43

نويبع 27 38

السلوم 20 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 46

المدينة 31 46

الرياض 29 45

المنامة 33 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 31 45

الكويت 31 47

دمشق 15 35

بيروت 24 28

عمان 17 33

القدس 17 30

غزة 22 31

بغداد 28 43

مسقط 33 36

صنعاء 18 28

الخرطوم 30 42

طرابلس 22 28

تونس 21 29

الجزائر 20 25

الرباط 21 32

نواكشوط 22 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 23

اسطنبول 16 20

اسلام اباد 27 38

نيودلهى 29 38

جاكرتا 25 32

بكين 25 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 18 27

أثينا 21 28

روما 18 31

باريس 17 32

مدريد 23 36

برلين 13 22

لندن 18 30

مونتريال 18 28

موسكو 12 20

نيويورك 20 28

واشنطن 13 29

