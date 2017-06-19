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رئيسة وزراء بريطانيا: نتعامل مع حادث "دهس لندن" كهجوم إرهابي
تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية

رئيسة وزراء بريطانيا: نتعامل مع حادث "دهس لندن" كهجوم إرهابي

2017-06-19 07:40:04
أش أ

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، أن حادث الدهس الذي خلفت قتيلاً و10 مصابين قرب مسجد في لندن تعالج على أنه “هجوم إرهابي محتمل”.
وقالت ماي: “أكدت الشرطة التعامل مع هذا كهجوم إرهابي محتمل.. سأتولى رئاسة اجتماع طارئ في وقت لاحق هذا الصباح”.
وأضافت “كل مشاعري مع الضحايا وأسرهم وهيئات الطوارئ بالموقع”.

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