أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، أن حادث الدهس الذي خلفت قتيلاً و10 مصابين قرب مسجد في لندن تعالج على أنه “هجوم إرهابي محتمل”.

وقالت ماي: “أكدت الشرطة التعامل مع هذا كهجوم إرهابي محتمل.. سأتولى رئاسة اجتماع طارئ في وقت لاحق هذا الصباح”.

وأضافت “كل مشاعري مع الضحايا وأسرهم وهيئات الطوارئ بالموقع”.