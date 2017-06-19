حدث في مثل هذا اليوم 19 يونيو.. استقلال الكويت

1856: اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا وتم فيه ترشيح “جون فريمونت” من كاليفورنيا رئيسا للحزب.

1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك.

1940: القوات الفرنسية تستسلم لجيش “إرفين رومل” خلال “معركة دنكرك”.

1944: القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو فيما سمي باسم عملية “ضربة الديك الرومي” وحققوا فيها نصرا حاسما وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية.

1961: الشيخ “عبد الله السالم الصباح” يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها، وهو يوم العيد الوطني للكويت.

1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس “أحمد بن بلة” قام به “هواري بومدين”.

1970: الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.

1987: منظمة إيتا الانفصالية الداعية لانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا تعلن مسئوليتها عن تفجير أكبر سوبر ماركت في مدريد والذي خلف 25 قتيل وحوالي 80 جريح.

2003: إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حمود.

2004: السعودية تعلن عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

2007: تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل حوالي 60 شخص وجرح 214 أخرين.