أعلنت وزارة الصحة و السكان اليوم عن وفاة مواطنين وإصابة 8 أخرين فى حادث تصادم سياره نقل مع أتوبيس “مينى باص” بطريق القاهره الإسماعيليه الصحراوى .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري ،رئيس هيئة الإسعاف ، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع 8 سيارات إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 7 دقائق فقط ، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالتي الوفاة إلى مشرحة مستشفى السلام العام ، فيما نقل 7 من المصابين إلى مستشفى السلام العام ، ومصاب إلى مستشفى الشروق لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور بالعمود الفقرى والحوض والفخذ والساق وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالبطن، مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفتين، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

