أعلن مصدر سعودي أن قوات البحرية السعودية تصدت لـ 3 زوارق تبين بعد ضبط أحدها أنه محمل بالأسلحة “بهدف تخريبي” وكانت متجهة إلى حقل المرجان النفطي.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة “العربية الإخبارية ” – اليوم / الاثنين / أن الزواق دخلت المياه الإقليمية السعودية تحمل علما باللونين الأبيض والأحمر، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي (المرجان)”.

وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.