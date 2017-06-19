تناولت الصحف الصادرة اليوم /الاثنين/ عددا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي كما أهتمت باستقبال الرئيس السيسي لمجموعة من المواطنين على إفطار خاص .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” الرئيس يستقبل مجموعة من المواطنين على إفطار خاص” قالت الصحيفة أنه فى إطار شخصى وبعيدا عن البروتوكولات الرسمية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وبدعوة شخصية منه لمجموعة من المواطنين من المحافظات المختلفة، حيث استقبلهم على مائدة إفطاره فى مقر إقامته.

وضمت مائدة الرئيس ٢٨ مواطنا، من بينهم اثنان من الأقباط، وعدد من قاطنى حى الأسمرات، كما ضمت مجموعة من المشاركين فى مبادرة «عزومة الرئيس» . تأتى الدعوة فى إطار حرص الرئيس المتكرر على اللقاء المباشر مع المواطنين، للاستماع إليهم والتعرف على آرائهم، فضلا عن التحدث فى جميع الأمور التى تشغلهم ويرغبون فى عرضها على رئيس الجمهورية مباشرة.

وفي سياق آخر ، وبعنوان ” تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات .. إسماعيل يبحث خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى” قالت الصحيفة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحث أمس مع لجنة الإصلاح الإدارى بعد تشكيلها الجديد، بحضور وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطة الإصلاح الإدارى التى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الإصلاح.

وبعنوان ” التموين ” إجراءات صارمة لتجريم حيازة البطاقات” قالت الصحيفة أن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرر اتخاذ إجراءات صارمة بتجريم حيازة البطاقات التموينية من قبل غير المستحقين وحظر طباعة الارقام السرية من اول اغسطس المقبل لوقف إهدار مال الدعم ومنح مهلة لنهاية الشهر الحالى للبقالين واصحاب المخابز ومديرى مكاتب التموين لتسليم البطاقات لأصحابها وقال فى تصريحات خاصة لـ الاهرام أن الوزير أصبح لديها لأول مرة قاعدة بيانات صحيحة للبطاقات التى يستفيد منها 70 مليون مواطن يستحقون دعما للسلع التموينية والخبز .

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” 100 جرار جديد للسكة الحديد ورفع حجم البضائع لـ25 مليون طن .. تقاطع الدائري مع محور روض الفرج يدخل الخدمة خلال أيام ” قالت الصحيفة أن د. هشام عرفات وزير النقل أعلن ان الدولة تتبني مشروعا قوميا لرفع كفاءة السكك الحديدية سواء لنقل الركاب أو البضائع وتستهدف الوصول إلي نقل حوالي 25 مليون طن سنويا بدلا من ستة ملايين طن علاوة علي تجديد الجرارات وشراء 100 جرار جديد وعقد صيانة لعدد 81 جرارا قديما.

كما بحث رئيس الوزراء شريف اسماعيل مع الوزير بحضور سفير النمسا بالقاهرة الاتفاقية الخاصة بالسكك الحديدية مع شركة جنرال اليكتريك الخاصة بتوفير 100 جرار من الشركة لافتا إلي أن هذا البروتوكول خاص بالجرارات قوة 4000 حصان والتي تختص بنقل البضائع بقيمة 272 مليون دولار، ويشمل الصيانة لـ81 جرارا لمدة 15 عاما ليصبح إجمالي البروتوكول بشقيه التوريد والصيانة 575 مليون دولار.

وتحت عنوان “بدء المرحلة الأولي لتطوير صناعة الغزل يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه” قالت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق علي بدء تنفيذ المرحلة الأولي من مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج وفقا للدراسة التي وضعها مكتب وارنر الأمريكي، وسيتم تطبيقها علي 9 شركات فقط وهي شركات الحلج وكبس الأقطان.

ونقلت الصحيفة تصريحا للدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للنسيج ، أدلي به ، علي هامش حفل الافطار السنوي للنقابة العامة للنسيج بمقر نادي إسكو بشبرا الخيمة بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات التابعة، قال فيه ” إن هذه المرحلة ستكلف خزانة الدولة مليار جنيه وسيتم تمويلها من ميزانية الدولة 2017/2018،

وبعنوان ” مجلس النواب يناقش اليوم علاوة الغلاء وقانون زرع الأعضاء.. اجتماع مغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء قبل مناقشة الموازنة العامة” قالت الأخبار أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قام أمس بزيارة مفاجئة إلي البرلمان.. حيث عقد مع د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اجتماعا مغلقا وذلك قبيل ساعات من مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة، وخطة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ باعتباره العام المالي الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ٢٠١٧/٢٠٢٠.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “الحكومة تخطب “ود النواب” لاعتماد الموازنة”اسماعيل” يلتقي “عبدالعال”.. وتكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بحضور الجلسات.. رئيس الوزراء: التزمنا بتنفيذ غالبية توصيات البرلمان.. والرد على جميع الاستفسارات” قالت الصحيفة أن الساعات الماضية شهدت تحركاً حكومياً علي أعلي مستوي لتفادي أي عقبات خلال مناقشة البرلمان اليوم لمشروع الموازنة العامة. والقوانين الخاصة بالعلاوات وإعانة الغلاء. وزيادة المعاشات. خشية رفض النواب لمشروع الموازنة والاعتمادات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. وأيضاً مشروع القانون الخاص بزيادة بعض الرسوم علي 27 خدمة والخاص بتنمية موارد الدولة.

وتجنباً للمفاجآت التقي الدكتور علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب أمس المهندس شريف إسماعيل. وقدم رئيس الوزراء للدكتور علي عبدالعال شرحاً لحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية. مؤكداً أنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية وعلي رأسهم وزير المالية بحضور جميع جلسات البرلمان للرد علي أي استفسارات من جانب النواب.

وتحت عنوان “الحكومة تعلن الحرب علي “الروتين”.. هالة السعيد: خطة للإصلاح الإداري .. وتبسيط الإجراءات علي المواطنين

التوسع في تقديم الخدمات إلكترونياً .. وتطبيقات حديثة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص” نقلت الصحيفة تصريحا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت فيه ” إن الوزارة شكلت لجنة موسعة كأمانة فنية معنية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة الحكومية بهدف تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات”. وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس، أنه سيتم الاعتماد علي الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية في عملية الإصلاح الإداري. مضيفة: سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتقديم الخدمات بجودة بين القطاعين العام والخاص.