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أحد ركاب سيارة "دهس المصلين " بلندن قام بطعن شخص على الأقل
حريق برج لندن

أحد ركاب سيارة "دهس المصلين " بلندن قام بطعن شخص على الأقل

2017-06-19 07:16:42
أش أ

أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم / الاثنين / بأن أحد ركاب سيارة الدهس بالعاصمة البريطانية لندن قام بطعن شخص على الأقل .
وأشارت القناة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب انضمت إلى شرطة لندن للمساعدة في التحقيق في هجوم المسجد ، الذي أسفر عن إصابة عدد من المصلين .
وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد أكد أن شاحنة دهست المصلين “عمدا”، بعد خروجهم من الصلاة ؛ ما أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” .
وقد اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .

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