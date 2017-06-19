أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم / الاثنين / بأن أحد ركاب سيارة الدهس بالعاصمة البريطانية لندن قام بطعن شخص على الأقل .

وأشارت القناة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب انضمت إلى شرطة لندن للمساعدة في التحقيق في هجوم المسجد ، الذي أسفر عن إصابة عدد من المصلين .

وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد أكد أن شاحنة دهست المصلين “عمدا”، بعد خروجهم من الصلاة ؛ ما أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” .

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .

