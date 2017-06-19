 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 08:07 صباحاً
روابط سريعة
مجلس مسلمي بريطانيا يدعو لتعزيز حماية المساجد
احداث لندن ـ بريطانيا

مجلس مسلمي بريطانيا يدعو لتعزيز حماية المساجد

2017-06-19 07:17:56
أش أ

دعا مجلس مسلمي بريطانيا، السلطات إلى تعزيز حماية المساجد، إثر قيام سيارة فان يستقلها 3 شبان بريطانيين بدهس المصلين بعد انتهائهم من أداء الصلاة في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين عن المجلس أن حادثة الدهس هي أحد المظاهر العنيفة للإسلاموفوبيا، وأعنف مظاهر رهاب الإسلام في بريطانيا في الأشهر الأخيرة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3