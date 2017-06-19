دعا مجلس مسلمي بريطانيا، السلطات إلى تعزيز حماية المساجد، إثر قيام سيارة فان يستقلها 3 شبان بريطانيين بدهس المصلين بعد انتهائهم من أداء الصلاة في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين عن المجلس أن حادثة الدهس هي أحد المظاهر العنيفة للإسلاموفوبيا، وأعنف مظاهر رهاب الإسلام في بريطانيا في الأشهر الأخيرة .