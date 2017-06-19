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المجلس الإسلامي في بريطانيا : الشاحنة دهست المصلين "عمدا"
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المجلس الإسلامي في بريطانيا : الشاحنة دهست المصلين "عمدا"

2017-06-19 07:14:06
أش أ

أكد المجلس الإسلامي في بريطانيا أن الشاحنة دهست المصلين “عمدا”، بعد خروجهم من الصلاة ؛ما أسفر عن أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” .
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) ، أن الشرطة البريطانية أعتقلت مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .

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