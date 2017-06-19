أكد المجلس الإسلامي في بريطانيا أن الشاحنة دهست المصلين “عمدا”، بعد خروجهم من الصلاة ؛ما أسفر عن أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” .

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) ، أن الشرطة البريطانية أعتقلت مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .