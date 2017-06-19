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تيريزا ماي : حادث الدهس بالقرب من أحد مساجد لندن "مروع "
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

تيريزا ماي : حادث الدهس بالقرب من أحد مساجد لندن "مروع "

2017-06-19 07:15:30
ا ش ا

  وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حادث دهس المصلين وهم يغادرون أحد المساجد في العاصمة لندن بـ “المروع” .
وقالت ، في تصريح نقلته قناة سكاي نيوز اليوم الاثنين، ” كل مشاعري مع أولئك الذي أصيبوا وهيئات الطوارئ في الموقع”.

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