إعتقلت الشرطة البريطانية مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوقوع عملية دهس ، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث، الذي وصفته شرطة العاصمة “ميتروبوليتان” بأنه “حادث كبير”..حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) فجر اليوم / الاثنين / .

وكانت الشرطة البريطانية قالت إن سيارة دهست عددا من المارة ما أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” في منطقة فينسبري بارك شمال لندن.

وصرح شهود عيان قرب مسجد فينسبري بارك في لندن بأن 3 بريطانيين هاجموا المصلين الخارجين من المسجد بسيارة من نوع فان وتم توقيف أحدهم من جانب المصلين، فيما فر اثنان آخران من مكان الحادث.

ورجح شهود عيان في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز” اليوم / الاثنين / ، أن يكون دافع الحادث انتقاميا في رد فعل على هجوم لندن الأخير.

وأشارت القناة إلى أن عملية الدهس جرت في منطقة يقطنها الجزائريون والصوماليون واليمنيون والبنغال ويوجد بها مسجدان،