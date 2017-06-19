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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى عملية دهس قرب مسجد بلندن
هجوم جسر لندن

مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى عملية دهس قرب مسجد بلندن

2017-06-19 07:11:09
أش أ

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين، في عملية دهس استهدفت تجمعا للمسلمين قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن.
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين، وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد أكد أن الشاحنة دهست المصلين “عمدا”، بعد خروجهم من الصلاة؛ ما أسفر عن سقوط “عدد من المصابين” .
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مشتبها به قرب مسجد “فينسبري بارك” في طريق “سيفن سيسترز” .

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