قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزيرالثقافة، إن التصويت على جوائز الدولة هذا العام ،لا يشارك فيه قيادات وزارة الثقافة ولا الوزراء، تطبيقا لقانون جوائز الدولة، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المجلس فقد خلال الشهور الماضية خمسة من أعضائه، ورحب بالأعضاء الجدد، ممن حل مكانهم، مؤكدا على أنهم سيكونون إضافة للمجلس.

جاء ذلك على هامش إعلان جوائز الدولة “النيل والتشجيعية والتقديرية” في الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية، مساء أمس الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة

وأوضح وزير الثقافة، أنه سوف تشكل لجنة لدراسة ظاهرة الحجب، لأنه لوحظ حجب العديد من الجوائز خاصة في التخصصات العلمية، نتيجة قلة عدد المتقدمين للجائزة أو عدم التقدم لها، وسوف تضع اللجنة تصورات لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أن هذا العام هو الأقل في عدد الجوائز التى تم حجبها وأضاف وزير الثقافة.

وأعلن وزير الثقافة، عن أن نتيجة جائزة الآثار والتي فرع من فروع جائزة الدولة التشجيعية، علقت، لأن أحد أعضاء المجلس اعترض على الكتاب المقدم لنيل الجائزة، وسف تشكل لجنة لأعادة التقيم مرة أخرى.