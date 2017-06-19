قد يعتقد البعض أن ما تحتويه نعال الأحذية هو التراب أو الطين لكن الحقيقة أكبر من ذلك، حيث تبين أنها مخزن لنوع خطير من البكتيريا، وهو ما أشار إليه القرآن، وسلطت عليه الضوء إذاعة صوت ألمانيا أو “دويتشه فيله” الالمانية.

وقالت الإذاعة التي اقتبست عنوان تقريرها من آية قرآنية: “اخلع نعليك” أمام باب المنزل فهذا أسلم وصحي”، إن دخول البيت بالحذاء محظور في أغلب البيوت الشرقية والآسيوية، فالحذاء ينتمي إلى الشارع، فالقدم الحافية هي رسم السير في البيت، وتقليد المسلمين بتحريم إرتداء الحذاء في المساجد قد يرتبط بالمحافظة على طهارتها، فماذا عن بيوتنا؟”.

وأضافت” لفت نظر الغربي الذي يزور بيتا شرقياً أو آسيوياً احتشاد الأحذية أمام عتبة الدار، وهو تقليد مرتبط بتقاليد وديانات الشعوب، الآسيويون عموماً لا يحبذون بل يمنعون دخول المنزل بالأحذية، ويضعون أمام مدخل الدار أحذية منزل (خف) يرتديها من يروم دخول البيت”.

وتابعت” فيما يحرّم المسلمون في العادة دخول المساجد بالحذاء، كما أنّ الطواف حول الكعبة يجري بأقدام حافية وربما يفسّر هذا بالآية الكريمة من سورة طه “إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى”.

وأشارت الإذاعة إلى دراسة صدرت عن جامعة هيوستن الأمريكية ونشرت نتائجها في موقع “هيلثي وايلد أند فري” وخلصت إلى أنّ نسبة كبيرة من الأحذية تحتوي نعالها على بكتريا تعرف باسم “كلوستريديوم ديفيسيل” التي تمثل تهديداً جديا للصحة العامة، وهي مقاومة لأغلب المضادات الحيوية، هذه البكتريا تسبب إسهالاً مجهول الأسباب كما تؤدي إلى التهابات القولون وأمراض جدية أخرى لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية.