لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، أصبحت أداة لإضاعة الكثير من الوقت دون جدوى.

مع ذلك لا يُمكن للكثير تجنب هذه الشبكات بالكامل، فهي أصبحت إحدى عناصر الروتين اليومية للملايين، لكن في نفس الوقت يجب اتباع ممارسات صحيحة للاستفادة من هذه الشبكات والتعامل معها بما يخدم مصلحتك الشخصية، وإليك 3 ممارسات خاطئة يجب عليك تجنبها على الشبكات الاجتماعية، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

إهمال إعدادات الخصوصية

توفر كل شبكة اجتماعية إعدادات خاصة لحماية خصوصية المستخدم والمحتويات التي ينشرها، فمثلاً شبكة فيس بوك تتيح الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالأشخاص الذين ترغب بمشاركة المنشورات الشخصية معهم، مع ذلك فالكثير يهملون هذه الإعدادات، ليجدوا أن صورهم التي يرغبون مشاركتها مع الأصدقاء قد أصبحت متاحة للجميع، لذا يجب عليك أن تتيقظ عند نشر أي معلومات أو صور على الشبكات الاجتماعية وكذلك عند إضافة المعلومات لملفك الشخصي، وأن تحدد ما الذي ترغب بمشاركته مع الجميع أو مع فئة محدودة، أو المعلومات التي لا تريد مشاركتها مع أحد مثل البريد الإلكتروني والرقم الهاتفي وغيرها.

نصيحة: تأكد من كافة إعدادات الخصوصية على الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

النشر حول أي شيء

الشبكات الاجتماعية وجدت بالأساس لمشاركة لحظاتك المميزة مع الأشخاص الذين تهتم بهم، أو تلك اللحظات التي تستحق أن تشاركها مع أصدقائك، لكن ليس من المعقول أن تنشر كل وجبة طعام تتناولها على حسابك في شبكة “إنستاجرام”، أو أن تعلق على كل حدث في العالم على حسابك في تويتر، أو أن تتحدث عن مشاكلك مع جيرانك على فيس بوك.

نصيحة: لا تنشر حول أي شيء في الشبكات الاجتماعية، وقيد النشر على الأشياء المفيدة والمهمة والمثيرة للاهتمام.

تصديق كل ما تراه

خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت الأخبار الزائفة على الشبكات الاجتماعية أحد الموضوعات المثيرة للجدل داخل المجتمع التقني، ورغم اتخاذ الشبكات الاجتماعية بعض الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال منتشرة بصورة كبيرة، فهناك آلاف الحسابات التي تقوم بنشر المعلومات الزائفة والأخبار الوهمية، لذلك لا تصدق كل ما تراه على الشبكات الاجتماعية، ولا تُشارك الأخبار التي لم تتأكد من مصداقيتها بنفسك أو لم تصدر عن جهات إعلامية موثوقة.