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الخبز البلدي
الخبز البلدي

الخبز البلدي

2017-06-19 04:31:03

المقادير:

ملعقة صغيرة خميرة كيماوية
1/2 2 كوب ماء دافئ
1/2 2 كوب دقيق قمح ( أسمر )
ملعقة كبيرة ملح
3 كوب دقيق ( أبيض )
ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:
- تُذاب الخميرة في الماء الدافئ وتُترك لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل، ثم يضاف إليها دقيق القمح ( الأسمر ) تدريجياً، مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية.
- تُغطى وتُترك في مكان دافئ لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تختمر، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخلط الملح والدقيق ويُضاف تدريجيا للخميرة، مع مراعاة استعمال كوبان ونصف من الدقيق. يُضاف نصف الكوب المتبقي من الدقيق تدريجياً إذا لزم الأمر.
- يُضاف الزيت ويخلط جيداً مع العجن باليد لمدة 25 دقيقة حتى نحصل على عجين من كتلة واحدة متماسكة، يُغطى العجين ويُترك في وعاء مدهون بالزيت لمدة ساعتين ليختمر أو حتى يتضاعف حجمه.
- يُقسم العجين إلى كرات ثم يُفرد ويُمد بالضغط عليه بالنشابة ليشكل دوائر قطرها حوالي 16 سنتيمتر وسمكها نصف سنتيمتر.
- يُرص في الصاج ويُخبز في فرن حرارته 250 درجة مئوية، لمدة 5 دقائق أو حتى تمام الخَبز، يُمكن طهي العجين في مقلاة لمدة دقيقتين لكل جهة، بدلاً من خبزه في الفرن.

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