المقادير:

كوب زبدة

1/2 كوب سكر

بيضة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 كوب حليب

3 ملعقة كبيرة فستق مجروش

1 بياض بيض

3 ملعقة كبيرة سمسم

الطريقة:

- تخفق الزبدة جيداً ثم يُضاف السكر وتخلط المواد حتى تصبح هشة كالكريمة، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُضاف البيض والفانليا مع الاستمرار في الخفق حتى يندمج الخليط.

- يخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح، ثم يُضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط الزبدة.

- يُضاف الحليب إلى الخليط وتخفق المكونات حتى يتشكل عجين متماسك.

- يُمد العجين علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق ويقطع بالقطاعة إلى دوائر صغيرة.

- يُقسم الفستق المجروش (حوالي 4/1 ملعقة صغيرة) في صاج على مسافات متباعدة.

- تُوضع الدوائر فوق الفستق المجروش ويضغط عليها قليلاً حتى يلتصق بها الفستق من اسفل.

- يُخفق بياض البيض وتدهن به البرازق من أعلى وترش بالسمسم.

- تُخبز البرازق في فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، ويفضل وضع الصاج في الرف الأوسط حتى لا تحرق البرازق من أسفل، ويجب استخدام فستق غير مملح وأن يكون السمسم المستخدم غير محمص.