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بينهم مكي وجار النبي..إعلان الفائزين بجوائز الدولة
الطاهر مكي

بينهم مكي وجار النبي..إعلان الفائزين بجوائز الدولة

2017-06-19 02:07:39
وكالات - أ ش أ

اعتمد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، مساء الأحد، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتفوق، وجائزة النيل، وذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، الأحد، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2016.

جائزة الدولة التقديرية

في مجال الفنون فاز كل من سمير خفاجي، وأحمد شيحا، وصبري منصور، وفي مجال العلوم الاجتماعية، فاز مصطفى لبيب، والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ومحمد رياض، والرابعة تم حجبها. وفي مجال الآداب، فاز مصطفى الضمرانى، ومصطفى زكريا عناني، ونبيل عبد الحميد.

جائزة الدولة للتفوق

في الآداب، فاز الكاتب القصصي والروائي جار النبي الحلو، وتم حجب المركزين الثاني والثالث. وفي الفنون فاز مدير التصوير طارق التلمساني، وسهير عثمان. وفي العلوم الاجتماعية، فاز كل من الدكتور محمد شومان، ونبيل لوقا، ومنى حجاج.

جائزة النيل

فاز الراحل الطاهر مكي بجائزة النيل في الآداب، بينما فاز المخرج علي بدرخان بجائزة الفنون، وكانت العلوم الاجتماعية من نصيب الدكتور صبري الشبرواي.

جدير بالذكر أن جائزة النيل ارتفعت قيمتها إلى 500 ألف جنيه بدلا من 400 ألف.

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