قال متحدث باسم الحكومة النيجيرية، إن نصف المساعدات الغذائية التي ترسلها الحكومة إلى السكان النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “بوكو حرام” المتطرفة، لم تصل إلى محتاجيها.

وأعلن المتحدث، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف شاحنة تشارك حاليا في عملية إيصال المساعدات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص، فروا من عنف “بوكو حرام”، مشيرا إلى أن 50 من كل 100 شاحنة، قد تم تحريفها عن مسارها، ولم تصل إلى الأماكن المخطط لها.