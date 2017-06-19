 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 02:03 صباحاً
روابط سريعة
نيجيريا: نصف المساعدات الإنسانية لم تصل إلى ضحايا "بوكو حرام"
بوكو حرام في نيجيريا

نيجيريا: نصف المساعدات الإنسانية لم تصل إلى ضحايا "بوكو حرام"

2017-06-19 01:46:08
متابعات

قال متحدث باسم الحكومة النيجيرية، إن نصف المساعدات الغذائية التي ترسلها الحكومة إلى السكان النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “بوكو حرام” المتطرفة، لم تصل إلى محتاجيها.

وأعلن المتحدث، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف شاحنة تشارك حاليا في عملية إيصال المساعدات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص، فروا من عنف “بوكو حرام”، مشيرا إلى أن 50 من كل 100 شاحنة، قد تم تحريفها عن مسارها، ولم تصل إلى الأماكن المخطط لها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3