قررت هيئة مكتب مجلس النواب (الرئيس والوكيلان) إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى إحالته للجنة القيم لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال المجلس -في بيان صدر مساء اليوم- “انتهى مكتب المجلس مساء اليوم الأحد في ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوي بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والاسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017 .”

وكان الدكتور علي عبد العال قد كلف مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مذكرة بالأحداث والتجاوزات التي وقعت من النائب أحمد طنطاوي أثناء نظر اللجنة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.