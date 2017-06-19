

التقطت فرق البحث المتخصصة في بريطانيا صورًا مروعة لآثار حريق برج جرينفيل في لندن.

وأظهرت الصور بقايا الشقق المتفحمة والممرات التي كانت موطنًا لمئات العائلات، قبل اندلاع الحريق، صباح الأربعاء الماضي.

ورصد مقطع فيديو تحول أثاث إحدى الشقق إلى رماد، ومساواة مرتبة سرير بالأرض.

وكشفت الشرطة البريطانية أن عدد المفقودين الرسمي 58 شخصا، من المتوقع أن يرتفع بعد عمليات البحث.