أعلن الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، منذ قليل، عن جوائز الدولة، فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس.

أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2016

فى شعبة الفنون، فاز فى مجال فن الجرافيك الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل عن: العمل المرقم 2/16 ضمن “مجموعة أعمال من معرض السودان”، كما فاز الأستاذ أيمن لطفى محمود فهمى “أيمن لطفى”، فى مجال فن التصوير الضوئى عن عمله: “مجموعة أعمال من الفوتوغرافيا المفاهيمية والفوتوغرافيا السريالية من معرض المتحفى”، وفى مجال العزف على آلة الناى العربى، فقد فاز الأستاذ هانى حامد محمد البدرى “هانى البدرى”، عن عمله: “ساكسولة مع الأوركسترا السيمفونى”، وفى مجال الديكور المسرحى فاز الأستاذ عمرو الأشرف سعد محمد صالح الدالى “عمرو الأشرف”، عن عمله: تصميم ديكور لعرض مسرحى راقص باسم ” الفيل الأزرق”.

كما فاز الأستاذ جرجس شكرى بشاى ” جرجس شكرى ” فى مجال النقد المسرحى عن كتابه: “الخروج بملابس المسرح”، وفى مجال المهارات والمعارف الشعبية المرتبطة بحرفة شعبية، فاز الأستاذ إبراهيم عبد الحميد إبراهيم البريدى “البريدى” عن عمله: مجوعة أعمال من معرض “الليلة الكبيرة”، وفى مجال الحفاظ المعمارى والعمرانى وإعادة التأهيل والتطوير، فاز مناصفة كل من: المهندس رامز إبراهيم عزمى، والمهندس عماد فريد ميخائيل، وذلك عن مشروع: “ترميم المسجد العتيق بسيوة”، وقد حجبت جائزة مونتاج الفيلم الروائى الطويل، كما فاز الأستاذ شعبان عبد الحكيم محمد سيد، فى مجال اتجاهات الرواية بعد نجيب محفوظ عن كتابه: “اتجاهات الرواية العربية من (1960 حتى 2010)”.

وفى مجال الرواية التاريخية فاز الروائى أيمن رجب طاهر محمد عن روايته: “القحط”، وقد فاز الأستاذ سمير مصطفى توفيق الفيل “سمير الفيل”، فى مجال المجموعة القصصية عن مجموعته القصصية: “جبل النرجس”، وفى مجال ديوان الشعر فازت الشاعرة سلمى الغريب محمد فايد “سلمى فايد”، عن ديوانها الشعرى: “ذاكرة نبى لم يرسل”، وقد حجبت الجائزة فى مجال المسرحية الشعرية، أما مجال ترجمة الأعمال الفكرية، ففاز الأستاذ عبد الرحيم يوسف رمضان ماضى، عن كتابه: “ثلاث دراسات حول الأخلاق والفضيلة”، وفى مجال الرسوم لسلسلة كتب الأطفال ما قبل المدرسة، فاز الأستاذ محمد مصطفى محمود عبد الرحمن عطيه “محمد عطيه”، عن سلسلته: “كارم وحكاياته المسحورة”.

أما فى شعبة العلوم الاجتماعية، فقد فاز فى مجال الشباب، الدكتور حاتم منصور شفيق الجوهرى “حاتم الجوهرى”، عن كتابه: “تأملات فى المسألة اليهودية”، وقد حجبت الجائزة فى مجال الكتاب والنشر، وفى مجال الثقافة البيئية، فاز الدكتور سمير محمد خواسك، عن كتابه: “بحر الرمال الأعظم”، كما تم حجب الجائزة فى مجال علوم الإدارة، وفى مجال الدراسات الاجتماعية فاز الأستاذ محمود أحمد فضل محمود “محمود فضل” عن كتابه: “العديد فى أسوان”، وفى مجال التاريخ، فاز الدكتور وائل إبراهيم الدسوقى عن كتابه: “تاريخ علم المصريات”، أما فى مجال الثقافة العلمية؛ فقد فاز الأستاذ الدكتور أحمد دويدار عبده على البسيونى، عن كتابه: “التعليم فى مصر”.

وفى شعبة العلوم الاقتصادية والقانونية، فقد حجبت الجوائز فى المجالات الآتية: مجال فلسفة القانون وتاريخه، مجال قوانين التجارة (قانون تجارى، علاقات تجارية دولية، قانون بحرى، قانون جوى)، ومجال الدراسات الشرق أوسطية، ومجال الفكر والنظرية السياسية، ومجال تمويل التنمية بين الاعتماد على الذات والاقتراض من الخارج، ومجال سياسات مناهضة التمييز، وقد فازت الأستاذة الدكتورة ماجدة أحمد إسماعيل شلبى “ماجدة شلبى” فى مجال السياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، عن كتابها: “المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة فى تحقيق الكفاءة للتخصصية للموارد”، أما فى مجال ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، فقد فاز الأستاذ الدكتور شريف يوسف حلمى خاطر “شريف خاطر”، عن كتابه: “حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة”.

جائزة الدولة للتفوق

أما جائزة الدولة للتفوق ففاز بها فى شعبة الآداب الروائى جار النبى الحلو، وفى شعبة العلوم الاجتماعية فاز الدكتور محمد شومان والدكتورة منى حجاج واللواء نبيل لوقة، وأخيرًا شعبة الفنون، فقد فاز كلا من الدكتورة سهير عثمان، والفنان طارق التلمسانى.

جائزة الدولة التقديرية

وفيما يتعلق جائزة الدولة التقديرية فى شعبة الفنون فاز كلا من الفنان سمير خفاجى، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الدكتور صبرى منصور.

وفى شعبة الآداب فاز كلا من: الكاتب مصطفى الضمرانى، والأستاذ نبيل عبد الحميد، والأستاذ الدكتور محمد زكريا محمد عنانى “زكريا عنانى”.

وفى شعب العلوم الاجتماعية، فاز الراحل الدكتور مصطفى لبيب، والدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور محمد رياض.

جائزة النيل

أما جائزة النيل، ففى شعبة الفنون فاز المخرج على أحمد بدرخان “على بدرخان”، وفى شعبة الآداب، فاز الأديب الراحل “الطاهر مكى”، وفى شعبة العلوم الاجتماعية فاز الدكتور”صبرى الشبراوى”