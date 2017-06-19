انتخبت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن للمرة الأولى الأحد نائبة في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزا ساحقا، بحسب النتائج الأولية.

وقد توقعت النتائج الأولى أن تفوز “الجبهة الوطنية” المتطرفة بثمانية مقاعد، وبين نوابها الفائزين لوي آليو نائب رئيس الحزب وصديق لوبن وجيلبير كولار، فيما خسر أحد المقربين منها فلوريان فليبو.

كما فازت شخصيات سياسية بارزة مثل جون لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي ورئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس والقيادي اليميني كريستيان جاكوب فيما خسرت نجاة-فالو بلقاسم وزيرة التعليم السابقة وماريسول تورين وزيرة الصحة السابقة ومريم الخمري وزيرة العمل السابقة والقيادية اليمينية ناتالي كوسيكو-موريزيه.