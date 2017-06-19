 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 02:15 صباحاً
روابط سريعة
للمرة الأولى..زعيمة اليمين الفرنسي "مارين لوبان" تفوز بمقعد في البرلمان
المرشحة الرئاسية للانتخابات الفرنسية، مارين لوبان

للمرة الأولى..زعيمة اليمين الفرنسي "مارين لوبان" تفوز بمقعد في البرلمان

2017-06-19 01:23:31
متابعات

انتخبت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن للمرة الأولى الأحد نائبة في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزا ساحقا، بحسب النتائج الأولية.

وقد توقعت النتائج الأولى أن تفوز “الجبهة الوطنية” المتطرفة بثمانية مقاعد، وبين نوابها الفائزين لوي آليو نائب رئيس الحزب وصديق لوبن وجيلبير كولار، فيما خسر أحد المقربين منها فلوريان فليبو.

كما فازت شخصيات سياسية بارزة مثل جون لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي ورئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس والقيادي اليميني كريستيان جاكوب فيما خسرت نجاة-فالو بلقاسم وزيرة التعليم السابقة وماريسول تورين وزيرة الصحة السابقة ومريم الخمري وزيرة العمل السابقة والقيادية اليمينية ناتالي كوسيكو-موريزيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3