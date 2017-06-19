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"حصان يدخل حانة" تحصد جائزة "بوكر" العالمية
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"حصان يدخل حانة" تحصد جائزة "بوكر" العالمية

2017-06-19 02:02:00
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فاز الكاتب ديفيد غروسمان بجائزة مان بوكر العالمية، عن روايته “حصان يدخل حانة” التي تمنح إلى أفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية، وتُمنح مناصفة بين المؤلف والمترجم.

واختارت لجنة الحكام الرواية الفائزة من بين 126 كتابًا تنافست على الجائزة، وسيتقاسم غروسمان الجائزة البالغة قيمتها النقدية 50 ألف جنيه إسترليني مع مترجمته جسيكا كوهن.

ولغروسمان أعمال روائية تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعا ومؤلفات غير روائية وكتب أطفال، وتُرجمت أعماله إلى 36 لغة.

فاز غروسمان المولود في القدس حيث يعيش الآن بجوائز أدبية عديدة بينها وسام الفروسية للفنون والآداب من فرنسا وجائزة ثور بوكستهودة للأدباء الشباب من ألمانيا وجائزة فرانكفورت للسلام وجائزة روما للعمل من أجل السلام والإنسانية.

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